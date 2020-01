Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 gennaio 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Leone, Vergine e…

Oroscopo di oggi 28 gennaio per Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto per Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: questo è un periodo di debolezza, ma ci sono soddisfazioni in arrivo come in amore. Chi ha un progetto da varare tra primavera ed estate non si ferma. Nonostante non ci siano certezze si vive un momento di armonia. Toro: si deve approfittare di questa settimana con mercoledì e giovedì importanti con Giove, Saturno e Urano favorevoli. La Luna sarà nel segno nel weekend. Ripristinare una situazione economica e parlare con la famiglia è più semplice anche se non cade tutto dal cielo. E’ un periodo in cui si può pensare di cambiare. Gemelli: la buona notizia è che febbraio sarà un mese importante per le relazioni con gennaio che ha lasciato l’amaro in bocca. Forse si è vissuto qualche conflitto che si potrebbe ripetere. Il peggio è passato, Giove non è più opposto, ma bisogna ricostruire quanto il 2019 ha tolto.

Previsioni oroscopo Paolo Fox per Cancro, Leone e Vergine

Grazie alla rubrica Latte e Stelle torna protagonista l’oroscopo di Paolo Fox. Volgiamo lo sguardo ora a Cancro, Leone e Vergine. Cancro: c’è la determinazione per mettercela tutta contro un nemico, ma si sente che non è facile mantenere i nervi saldi. Si può fare una scelta che cambia le regole del gioco. Si sono vissute delle rassicurazioni anche se è capitato qualcosa di pesante. Ci sono buone stelle. Giove e Saturno però sono opposte, si può vincere una battaglia ma non tutto è stato superato con quello che questa opposizione porta. Leone: si deve mettere da parte qualche soldo, anche per i progetti da varare nelle prossime settimane. Mercoledì e giovedì saranno giornate migliori, se si vede che qualcosa non va si deve rimandare qualche problema. Se non ci fossero difficoltà economiche questo sarebbe un oroscopo forte. Ci sarà un febbraio molto fertile per le relazioni. Vergine: il segno è tra i favoriti di questo 2020. Bisogna capire da dove si parte. Chi ha avuto un problema nel 2019 ora può risolverlo. Alcuni questioni burocratiche si possono risolvere, ma attenzione alle critiche. Quando c’è qualcuno in vista è normale che gli altri le guardino con sospetto. Si deve lasciare cadere la polemica e gli attacchi della gente che ha invidia.

