Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 gennaio 2020/ Sagittario, Pesci, Scorpione, Acquario e…

Oroscopo 28 gennaio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 28 gennaio, con la rubrica Latte e Stelle. Diamo uno sguardo a Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: non si deve pensare che questo sia un periodo che porta soluzioni, si temporeggia. C’è un lavoro che piace ma non si guadagna. Entro aprile si dovrà decidere se portare avanti un progetto oppure no. E’ una fase di attesa che si potrebbe vivere con un po’ di agitazione interiore, sembra di fare molto ma di non incassare nulla. L’amore ha bisogno di qualche chiarimento altrimenti a febbraio ci saranno delle tensioni di troppo. Quello che non si risolve ora potrebbe diventare a febbraio un ostacolo. Scorpione: il segno deve amare, c’è bisogno di affetto. Venere è favorevole. Marte governatore porta delle polemiche anche se il cielo è buono. Si diventa aggressivi per difesa. Le nuove storie possono da una parte intrigare, dall’altra spaventare. Le persone attorno possono diventare un ostacolo. Nell’amore ci vuole chiarezza. Sagittario: si apre una settimana sottotono, in un periodo importante. C’è una grande voglia di portare avanti progetti, grandi avventure. Sarebbe bello evitare conflitti in amore. Gennaio non è stato facile, ma chi ha vissuto una svista può recuperare. Dal 7 febbraio è un bel cielo per i cuori solitari che vogliono rimettersi in gioco.

Paolo Fox, oroscopo di oggi: Capricorno, Acquario e Pesci

Ora l’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da molto vicino i segni di Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno: è una giornata importante per chi vuole vincere tante sfide. L’augurio è di avere una persona già nel cuore, perché in primavera si può pensare a una convivenza, a un matrimonio o un figlio. Se si è reduci da una situazione deludente non ci si deve chiudere alle relazioni importanti. Chi ha chiuso dovrebbe ora rivalutare un progetto. Tensioni positivi per il lavoro. Acquario: si deve capire cosa fare entro maggio. Alcuni potrebbero addirittura cambiare tutto. Tutto quello che si è deciso di fare può essere importante. Saturno imporrà nuove regole, arrivando con una forbice da potatura che taglia tutto quello che non piace. Forse impone delle regole. Pesci: stelle di recupero anche perché c’è stato qualche problema nelle settimane passate, non tanto a livello di lavoro ed emotivo ma a livello fisico. E’ un periodo positivo, carico di inventiva, addirittura a volte si pensano cose di notte e il giorno dopo capitano davvero. Si potrebbe ricevere una sorta di ispirazione. Sono ore che possono suggerire una strategia vincente da sfruttare nelle prossime settimane. Si dovrà curare di più la forma fisica e sarebbe utile essere maggiormente ottimisti.

