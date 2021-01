Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 gennaio 2021/ Chi al top tra Ariete, Leone e Sagittario…

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, mercoledì 28 gennaio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Cosa ha letto nel cielo l’astrologo più celebre d’Italia?

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Si parte con il primo segno di fuoco, l’Ariete. Nonostante alcuni momenti di disagio dovuti alla tensione accumulata durante una fine 2020 molto impegnativa, questa giornata sembra poter regalare una buona energia. Ora più che mai potrebbe nascere il desiderio di fare nuove conoscenze o di consolidare le relazioni che negli ultimi tempi si sono trovate a vivere qualche piccola difficoltà.

Veniamo agli amici del Leone. Secondo l’oroscopo Paolo Fox una Luna nel segno potrebbe rendere questa giornata particolarmente energica, ma sarà bene riuscire a veicolare questa forza in qualcosa di costruttivo per evitare che possa trasformarsi in rabbia e nervosismo. Attenzione ai contrasti che potrebbero nascere con chi tenta di opporsi ad alcuni progetti.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Ed è la volta del Sagittario: cosa ha previsto per voi l’astrologo più celebre d’Italia? Dopo dei mesi piuttosto pesanti, sembra essere finalmente iniziata una importante fase di recupero, che vedrà nascere delle belle occasioni sul piano emotivo durante il mese di Febbraio. Grandi successi in avvicinamento.



