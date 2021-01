Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 gennaio 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario…

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questa giovedì 28 gennaio 2021. Mirino puntato sui tre segni d’Aria, dunque su Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco cosa ha letto nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia per la rubrica Latte&Stelle in onda ogni giorno su Radio Latte e Miele.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito con i Gemelli. Secondo l’oroscopo Paolo Fox tra oggi e domani potrebbero arrivare alcune buone notizie capaci di risollevare alcune situazioni o di modificare l’approccio di qualcuno a determinati problemi. Le idee non mancano, e questo giovedì potrebbe offrire la carica necessaria per mettersi in gioco con il giusto entusiasmo. Buone occasioni anche in amore.

Veniamo al secondo segno d’aria, la Bilancia. Una Luna interessante sembra regalare una gran voglia di mettersi in gioco dopo settimane molto faticose. Sembra essere iniziata quella fase di grande forza che accompagnerà i nati nel segno durante il mese di Febbraio, favorendo scelte lavorative e sentimentali molto importanti.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo ma non ultimo, il segno dell’Acquario. Nonostante qualche sbandamento, la giornata di oggi potrebbe rivelarsi molto positiva per riuscire a delineare con maggior precisione i progetti da portare avanti durante il prossimo mese. Le previsioni dell’astrologo più apprezzato d’Italia consigliano di prestare attenzione ai soldi.

