Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 gennaio 2021/ Previsioni per Capricorno, Vergine e Toro

Terra Toro, Vergine e Capricorno, cosa c’è in serbo per loro? A rivelarlo è l’oroscopo Paolo Fox con la consueta la rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, giovedì 28 gennaio 2021. Non ci resta che andare a leggere le previsioni dell’astrologo più celebre d’Italia.

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Si parte al solito da voi, amici del Toro. Nelle giornate che anticipano questo fine settimana potrebbe nascere qualche disagio, per questo sarebbe bene cercare di costruirsi una buona serenità e circondarsi soltanto di persone piacevoli. Attenzione a non esacerbare i rapporti dicendo cose che non si pensano: soprattutto nel lavoro, è indispensabile riuscire a mantenere un buon equilibrio anche nelle situazioni difficili.

Passiamo ai nativi del segno della Vergine. Secondo l’oroscopo Paolo Fox queste giornate sembrano far avvertire distintamente l’importanza dei sentimenti: contrariamente dall’apparenza che spesso dipinge i nati sotto questo segno come algidi e disincantati, ora potrebbero sentire il bisogno di confidarsi con qualcuno. Buone possibilità per i rapporti che si sono trovati a vivere una crisi, purché ci sia collaborazione.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox?

Chiude il trio di terra il segno del Capricorno. Questo giovedì sembra poter offrire alcune interessanti soluzioni per risolvere alcune problematiche, purché non ci si lasci prendere dalla fretta: le giuste soddisfazioni arriveranno con il tempo. Attenzione a non trascurare i sentimenti a causa dei molti impegni lavorativi.

