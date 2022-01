Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox del 21 gennaio 2022

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 28 gennaio 2022.

Per l’Ariete per questo venerdì arrivano finalmente le buone notizie, il cielo è importante per dare maggior spazio ai sentimenti e per prendere decisioni fondamentali. Venere nel segno è ancora in posizione opposta, ma le cose un po’ più difficili a volte vi regalano maggiori stimoli.



Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 gennaio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

Per il Toro: l’Oroscopo Paolo Fox ricorda che questo periodo è decisamente importante visto il cielo in favore dei segni di terra, seguite la grande voglia di iniziare nuovi progetti. Alcuni problemi economici e discussioni futili potrebbero alterare leggermente il vostro umore. In ogni caso il momento è fortunato sopratutto per la sfera sentimentale, qualsiasi sia la situazione del momento.



Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 gennaio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: la stanchezza degli ultimi giorni si fa sentire, siete comunque alla ricerca di maggiori stimoli e divertimento. Siete in attesa di una sorta di regalo, di una sorpresa che ravvivi le vostre giornate. Non sempre però le persone possono colmare i vostri desideri. Il fine settimana segnerà però un netto recupero.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2022/ Tutto su Toro, Vergine e Capricorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA