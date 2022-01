Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 28 gennaio 2022 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: sono diversi i pianeti nel segno, sopratutto di Venere che vi porta consiglio in ambito amoroso. I progetti importanti possono davvero essere realizzati in questo periodo, soprattutto per chi di solito si dimostra diffidente in merito. L’amore è possibile anche per chi da tempo non riesce più ad esprimere i propri sentimenti.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: siete elettrici in questo periodo, le tante cose che volete fare vi gettano in una sorta di confusione costante. Le utopie possono portarvi lontano dalla realtà, al momento è invece necessaria maggiore saggezza. Questo fine settimana sarà comunque positivo per la sfera sentimentale.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox per la vigilia Natale

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: la tendenza ad essere critici in maniera quasi simpatica è bene sfruttarla per allontanare il passato. Date maggiore spazio alle emozioni in questo fine settimana, tutelando i rapporti degni di essere portati avanti. Nuova forza anche per chi è alle prese con nuovi progetti in ambito professionale.

