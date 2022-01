Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 28 gennaio 2022 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea come questo venerdì forse bisogna prestare maggiore attenzione nel rapporto con gli altri, qualcuno potrebbe essere in disaccordo con voi. Attenzione alla gestione dei contratti e dei vari cavilli, al momento è quindi difficile accettare qualcosa che va contro i vostri principi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 gennaio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: state crescendo sotto diversi punti di vista, sopratutto vista la sofferenza interiore che avete vissuto negli ultimi periodi. La situazione comunque può essere molto più tranquilla per chi ha un carattere decisamente più forte. Per questo fine settimana attenzione ad alcune questioni in ambito sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: la giornata

Il Leone: questo venerdì potrebbe essere decisamente particolare e altalenante, nonostante l’impegno che costantemente dimostrate. L’energia di Saturno seppur opposto è da monitorare, gli stimoli sono necessari così come gli ostacoli. Solo così avrete la giusta carica per dare seguito ai nuovi progetti.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

© RIPRODUZIONE RISERVATA