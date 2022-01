Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 28 gennaio 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo weekend sarà chiarificatore per i dubbi. Siate comunque cauti e non alzate troppo la voce nelle discussioni, il rischio sarebbe quello di risultare troppo polemico. In famiglia cercate di valutare meglio gli standard di libertà, unico modo per raggiungere la serenità. Per le bugie che non condividete è giunta l’ora di parlare chiaro.

Per lo Scorpione: il fine settimana risulta abbastanza spensierato, attenzione però a qualche piccolo dubbio e mistero ricorrente. Questo genere di situazioni strane vi attraggono, le cose complesse in generale riscuotono grande successo nel vostro interesse. Attenzione però a non essere troppo gelosi in amore. Giove favorisce le diverse questioni e possibilità professionali.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo Paolo Fox: il fine settimana è pronto a stupire sia in amore che in ambito professionale. Le stelle sono ottime per il dialogo e per i confronti all’insegna della crescita. In sostanza avrete maggiore possibilità di dare sfogo ai vostri bisogni sentimentali.

