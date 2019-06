Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 28 giugno 2019: Leone, Scorpione, Toro, Sagittario, Ariete

Oroscopo oggi venerdì 28 giugno 2019

L‘oroscopo di oggi, venerdì 28 giugno 2019, di Paolo Fox torna sulle frequenze di LatteMiele. L’astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Il Sagittario deve evitare assolutamente lo stress in un momento in cui alcune cose non stanno andando per il verso giusto. Si deve fare però attenzione al campo dei sentimenti. Il Capricorno si dovrebbe gettare il passato alle spalle lanciandosi verso il futuro, una cosa che però è più facile a dirsi che a farsi. L’Acquario si sente stanco, debilitato e con un futuro incerto. Forse si percorre un tracciato sbagliato, irregolare e che non porta proprio da nessuna parte. Attenzione, ma si è ancora in tempo per cambiare. I Pesci sono presi da un progetto intenso che sarà sviluppato tra l’autunno e l’inverno prossimo. Ora però si possono costruire le basi per qualcosa di veramente molto solido. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ora è il momento di analizzare Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario in questa settimana deve evitare situazioni stressanti. Spesso ci si trova in giro, in viaggio o in movimento. Il Capricorno deve dimenticare il passato e lanciarsi verso il futuro con maggior positività. Agosto e settembre saranno i mesi delle grandi emozioni che però si possono vivere già adesso. Se è arrivato uno sgarbo forse si potrà avere una rivincita ma forse si vedranno tutti gli amici soccombere. L’Acquario è stanco e di recente sembra che abbia preso una piega un po’ sbagliata. Anche se le cose che si fanno non danno grande disagio in ogni caso i grandi eventi mancano. Si ripete quello che è stato fatto l’anno scorso. Quelli che non riescono a liberarsi stanno più male, potrebbero sbagliare anche a prendersi di petto in questo periodo perché c’è un’aggressività mal celata che si trattiene male. I Pesci sono molto presi da un progetto che ci sarà tra autunno e inverno. Ciò vale per i liberi professionisti e per gli imprenditori e in generale fa riaffiorare anche l’amore.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e soffermiamoci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete ha l’amore che torna protagonista in un fine settimana interessante. L’amore è importante nella vita di un Ariete e può essere anche la molla che spinge a fare delle cose folli. Il Toro arriva a un periodo in cui non pensa tanto alle novità sentimentali, ma ora dà un maggiore peso alle questioni lavorative. D’altronde con Saturno in ottimo aspetto non si può fare altro. I Gemelli non appena arriverà l’autunno e l’inverno ci si renderà conto che i nemici in questo momento non saranno più contro. Si avrà finalmente la voglia e il tempo di agire. Ci si trova ancora in una fase di attesa e sistemazione che può infastidire. In amore si può avere ancora molto. Il Cancro in questo week-end sente che è davvero arrivato il momento di divagare un po’ la mente. Sarebbe importante dare più spazio all’amore, poi luglio vedrà Venere nel segno. Come fermare questo impeto? Grazie all’amore si potrà avere qualcosa in più. Una persona che stima il segno ma che non è innamorata e vuole bene per altri motivi può aiutare.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo il giro dell‘oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone in queste due giornate si sente molto fiacco, questo è un periodo in cui si può fare e disfare ma bisogna ricordare che è importante fare il giusto. Questa situazione di grande importanza potrebbe far sbandare un po’. In amore il fatto di avere stelle positive può portare un grande interesse e però anche una sicurezza eccezionale. La Vergine venerdì e sabato ha le giornate migliori per ricucire uno strappo che riguarda anche un po’ i sentimenti. I segni di terra sono molto teneri. La Vergine quando vuole amare è molto dolce ma è pudica, non rivela subito il sentimento. Si è sempre molto riservati, è probabile che tra domenica e lunedì ci sia stato un momento di crisi che bisogna cercare di recuperare anche sotto un profilo di tipo intimo. La Bilancia a fine giugno ha una buona risposta, domenica sarà sicuramente la giornata ideale per i sentimenti e per chi va a caccia di lavoro. In amore c’è qualcosa che va ridiscusso a luglio, attenzione a un ex. Lo Scorpione deve stare attento nelle relazioni sentimentali o di amicizia perché questo è un segno che non dimentica.



