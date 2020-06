Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 giugno 2020/ Bilancia, Vergine, Toro, Bilancia e…

Paolo Fox si occupa anche dei segni di Terra nelle sue previsioni dell’oroscopo di oggi, domenica 28 giugno 2020, su Radio Latte e Miele. L’astrologo parte dal Toro: una forte necessità di armonia potrebbe trovare soddisfazione nella compagnia di qualcuno che capace di condividere lo stesso bisogno. Chi si trova coinvolto in una relazione ufficiale dovrebbe rafforzarla. Nati Vergine? L’attrazione provata nei confronti di persone fragili e complesse potrebbe portare qualcuno a scontrarsi con l’imprevedibilità di alcuni comportamenti, ridimensionando le proprie aspettative riguardo ad alcune relazioni. La razionalità con cui molti tendono a proteggersi potrebbe non essere sufficiente ad appagare la necessità di un po’ di serenità interiore. Chiusura riservata al Capricorno: giornata ricca di pensieri e difficoltà, legate soprattutto ai rapporti familiari. L’insicurezza di queste ore invita a rimandare le discussioni di coppia: nonostante l’anno sia tendenzialmente positivo, Giugno e Luglio costituiscono un momento di fermo.

Bilancia, Acquario, Gemelli: che giornata sarà secondo Paolo Fox e il suo oroscopo?

Focus sui segni d’Aria nelle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Che domenica 28 giugno sarà per i Gemelli? Giornata di recupero dopo quarantottore un po’ stressanti, nonostante il periodo sembri garantire un buon recupero generale. Le capacità che caratterizzano questo segno permetteranno a molti di sfruttare al meglio le avversità. Nonostante un generale affaticamento l’amore risulta essere favorito. Capitolo Bilancia: domenica positiva grazie alla presenza della Luna nel segno, nonostante l’ultimo periodo sembri essere stato particolarmente pesante. Ore utili per riuscire a recuperare un sentimento. Siete Acquario? Luna e Venere favorevoli sembrano regalare una giornata molto favorevole per apprezzare a pieno i sentimenti. Chi si trova ad affrontare le situazioni con molto senso del dovere potrebbe non riuscire a godere del tutto della sensazione di liberazione regalata da questa situazione astrologica, vivendo questo momento di cambiamento come un peso.



