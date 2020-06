Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 giugno 2020/ Sagittario, Leone, Ariete: quali al top?

Oroscopo: Sagittario, Leone, Ariete che giornata sarà?

Segni di Fuoco oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Domenica 28 giugno un po’ agitata per il segno dell’Ariete a causa di alcuni problemi che potrebbero tornare protagonisti della scena anche grazie alla tendenza dei nati sotto questo segno a voler affrontare le questioni che tendono a rimanere irrisolte. Periodo buono per definire una storia d’amore. Il Leone ha una posizione favorevole di Venere e della Luna che invita a dedicarsi ai rapporti interpersonali tralasciando le situazioni che potrebbero creare troppi problemi. Sul piano lavorativo sembrano esserci dei fastidi che bisognerebbe cercare di risolvere. Terzo ed ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: questo momento sembra registrare un po’ di confusione a livello relazionale, specialmente per chi si trova coinvolto in rapporti che hanno iniziato a presentare difficoltà già durante i mesi appena trascorsi. Marte in buon aspetto alimenta un grande vigore, ma la compagnia di persone caratterialmente molto forti potrebbe portare qualcuno a temere per la propria indipendenza.

Cancro, Scorpione, Pesci: oroscopo di oggi

Non manca l’approfondimento dedicato ai segni d’Acqua nel consueto appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Si comincia dal segno del Cancro: una spiccata sensibilità sembra alternarsi ad una forte agitazione, specialmente oggi, domenica 28 giugno, quando qualcuno potrebbe trovarsi a dover fare i conti con alcuni imprevisti e qualche disputa legata all’ambito lavorativo. Scorpione: giornate utili per guardare al futuro in maniera positiva. Un buon transito di Venere previsto per il mese di Agosto porterà delle belle emozioni da sfruttare al meglio. Entro Luglio sarà possibile portare a termine un accordo importante. Oggi sarebbe bene riuscire a staccare la spina dal quotidiano, lasciando da parte ansie e preoccupazioni. Chiusura obbligata con il segno dei Pesci: dopo due giorni un po’ agitati sarà possibile godere di un parziale recupero, anche se Venere contraria sembra indicare ancora qualche tensione e una situazione lavorativa che stenta ad essere ben definita. Il mese di Agosto permetterà di recuperare molto vigore e di contare su una riconciliazione.



