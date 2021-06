Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 giugno 2021/ Amore e salute per Cancro, Pesci e Scorpione

Che settimana devono aspettarsi Scorpione, Cancro e Pesci? L’oroscopo di Paolo Fox ci fornisce le sue previsioni anche per la giornata di oggi, lunedì 28 gennaio 2021, quindi possiamo subito scoprire quali indicazioni ha dato ai segni d’Acqua… Nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele, infatti, ha dato la sua lettura dei segni che abbiamo raccolto per permettervi di scoprire non solo come sarà la giornata odierna, ma cosa hanno in serbo per voi le stelle nei prossimi giorni…

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Pesci?

L’approfondimento sui segni d’Acqua si apre con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il Cancro. Il mese di giugno è stato un mese importante anche grazie a Venere che è rimasta nel segno. Alcuni di voi potrebbero pure essersi innamorati. Ma a proposito dell’amore, attenzione all’affacciarsi di storie che sono destinate a farvi soffrire, anche se voi – si sa – da questo punto di vista tendete ad essere un po’ masochisti. Se poi siete il tipo di persona che si ostina a rivelare i propri sentimenti a persone difficili da conquistare, salvo poi perdere subito l’interesse, il consiglio è quello di approfittare della spinta in più che il cielo nelle prossime ore vi saprà fornire.

Che giornata sarà quella di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox per i nati Pesci? Avete dovuto affrontare parecchie tribolazioni ma alla fine Giove ha fatto capolino anche nel vostro segno per proporvi nuove situazioni. Ovviamente non si tratterà di ottenere possibilità immediate, ed anzi bisognerà attendere la fine dell’anno perché queste opportunità si concretizzino in risultati davvero tangibili; resta comunque consigliabile iniziare a lavorarci sopra per tempo. In amore è indispensabile in questo periodo più che mai pensare proiettati al futuro e non invece al passato. Con Vergine e Sagittario di prospetta però qualche piccola tensione di troppo.

Scorpione, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’ultima tappa del viaggio tra i segni d’Acqua è lo Scorpione. Ecco le loro previsioni: voi lottate e vivete per lottare tanto che per voi non c’è gusto ad ottenere le cose facili. Se c’è una persona che si prostra ai tuoi piedi e un’altra che fugge, tu sei attratto da quella che fugge. In amore però luglio impone una revisione e quindi, se fino ad oggi avete voluto portare avanti situazioni complesse, è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro, anche a costo di dire basta! L’amore non comporta un conto come accade nel lavoro, in realtà dovresti essere meno attento a ciò che è stato dato e ricevuto, ma voi siete molto stanchi, per cui se ritieni di aver ricevuto molto poco, metterai le cose in chiaro, e anche nel giro di pochi giorni.



