Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 giugno 2021/ Previsioni Bilancia, Gemelli e Acquario…

Un’altra settimana si apre e lo facciamo in compagnia dell’oroscopo di Paolo Fox, che ci regala le nuove previsioni, quelle per la giornata di oggi, lunedì 28 giugno 2021. Dunque, nel consueto appuntamento con gli ascoltatori di Radio Latte e Miele ha dedicato uno spazio alle indicazioni che riguardano i segni d’Aria. Questo vuol dire, quindi, che i nati sotto il segno di Acquario, Bilancia e Gemelli devono proseguire con la lettura per scoprire che giornata sarà quella odierna e che settimana si prospetta per loro…

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia e Gemelli: le previsioni del giorno

Con i Bilancia apriamo le danze dell’oroscopo Paolo Fox di oggi. L’astrologo è stato felice di annunciare che sono in arrivo diversi punti in palio… se infatti questo week-end che volge al termine non si è concluso alla grande, non disperate perché grazie a Mercurio, Venere e Marte in buon aspetto si prospetta l’inizio di un periodo (e di settimana) davvero interessante. E ciò anche con riguardo alle relazioni (inteso come relazioni umane nel suo insieme) che proprio nelle prime due settimane di luglio sono destinate finalmente a fiorire. Nuove proposte di lavoro si celano all’orizzonte.

Ora è il momento di scoprire cosa devono aspettarsi i nati sotto il segno dei Gemelli. Il consiglio è quello di affrettare i tempi per far fronte ad un lunedì e mercoledì che saranno giornate meno utili. Anche se vi sembra di procedere a rilento e di dover lottare contro i mulini a vento per ogni minima conquista della quotidianità, non dovete mai dimenticare che vale sempre la pena guardare avanti. Fate affidamento a Mercurio in transito ormai da qualche settimana in grado di donare ottimismo e nuove idee.

Acquario, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

L’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria si chiude con le previsioni per l’Acquario. È sempre più libero nei pensieri e nel modo di fare. Proprio per questo motivo è giunta l’ora di mettere in gioco tutta quella voglia di iniziare esperienze nuove che da troppo tempo tenete nel cassetto. Tuttavia ricordatevi anche che, se c’è bisogno, dovere essere in grado di dire “no” ai divieti imposti dall’esterno che altrimenti finirebbero per condizionarvi ancora una volta. Infine attenzione alla sfera sentimentale, perchè le relazioni di lunga durata potrebbero non andarvi più a genio a partire dal mese di luglio.

