Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 giugno 2021/ Previsioni Sagittario, Ariete e Leone…

Ricomincia una nuova settimana e torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, che ci regala le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 28 giugno 2021. Tutti i nati Leone, Sagittario e Ariete, dunque, sono nel posto giusto, perché potranno scoprire cosa devono aspettarsi per la giornata odierna e per questa nuova settimana che si apre. Ecco allora cosa è emerso dall’approfondimento dell’astrologo per Radio Latte e Miele per quanto riguarda i segni di Fuoco…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Sagittario e dell’Ariete?

La prima tappa del viaggio tra le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per i segni di Fuoco è il Sagittario. Per loro davvero arrivato il tempo di recuperare l’amore perduto grazie a Venere e ad una Luna decisamente importanti nel segno; entrambi questi due elementi favorevoli vi consentiranno da ultimo nuovi incontri insieme alla possibilità di ravvivare il fuoco che vi arde dentro: elemento che – si sa – appartiene a voi più che mai. Il tutto avverrà dalla metà della prossima settimana, in particolare da giovedì.

Ora è il momento delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per l’Ariete. Si prospetta un lunedì particolare presidiato da luna favorevole destinata a restare nel segno fino a mercoledì/giovedì: è proprio il caso di dire chi vi ferma più?! Giugno potrebbe essere stato un mese importante per nuovi progetti, in particolare per chi lavora in proprio; tuttavia ciò può aver causato qualche arretrato o il sorgere di alcuni debiti e allora c’è ancora continuare, in poche parole bisogna continuare a lottare. Ad ogni modo anche la prima parte di luglio di prospetta pieno di emozioni da cogliere.

Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo il viaggio con l’oroscopo di Paolo Fox per i segni di Fuoco con il Leone. Il mese di luglio si prospetta interessante, soprattutto per le relazioni che siano fisse oppure part-time. Anche agosto sembra affidabile e capace di accompagnare la vostra eterna voglia di fare e mettersi in gioco… La competizione si sa causa fatica, ma anche tanta soddisfazione una volta raggiunto il risultato.



