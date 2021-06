Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 giugno 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Al via un’altra settimana tutta da scoprire e vivere, ma con l’oroscopo di Paolo Fox la si può cominciare con qualche indicazione utile. Nel quotidiano appuntamento con Radio Latte e Miele, infatti, l’astrologo ha fornito le sue previsioni, concentrandosi anche sui segni di Terra. Dunque, cosa devono aspettarsi oggi, lunedì 28 giugno 2021, coloro che sono nati Toro, Vergine e Capricorno? La risposta alle vostre domande la trovate di seguito…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

Il focus sui segni di Terra comincia con la Vergine, dunque ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Finirete il mese con un po’ di fatica, sia nel lavoro che in altri campi ove inizieranno a farsi senite situazioni rimaste aperte e insolute. L’amore reclama giustizia e almeno in questo caso i mesi di luglio e agosto si prospettano interessanti sia per nuovi incontri che per coronare unioni durature: ragion per cui ai single dico che timidezza e timore vanno finalmente accantonati una volta per tutte.

Ora invece approfondiamo le previsioni che riguardano i nati sotto il segno del Capricorno. Si prospetta nell’immediato futuro un cielo decisamente migliore di quello che vi state lasciando alle spalle, con Venere non più in opposizione. L’invito è quello di mantenere quella pazienza che vi contraddistingue ancora per un po’, in attesa di aperture di nuovi progetti e situazioni di lavoro. Attenzione all’attrito che va affacciandosi nelle relazioni con Pesci e Scorpione.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il viaggio dell’oroscopo di Paolo Fox tra ai segni di Terra si conclude col Toro. Ultimamente la forma fisica è stata un po’ compromessa o in alternativa alcuni episodi vi hanno reso notevolmente sottotono: proprio per questo motivo le stelle invitano alla massima attenzione anche nelle ore che verranno. L’ambito che risente particolarmente di queste “ruggini” è l’amore, che soprattutto nei primi giorni di luglio rischia di diventare un problema; ecco allora che se ci sono rimproveri o aspetti rimasti sospesi sarebbe il caso di provvedere a chiarire tutto a breve.

