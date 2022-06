Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: il martedì

Le previsioni per la giornata di martedì 28 giugno 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sulla Bilancia

Bilancia: Credo che questa fine vi porti ancora qualche piccolo fastidio. Tante volte ho detto che i programmi che avevi fatto a gennaio e febbraio sono stati improvvisamente modificati, da maggio in poi. Questi tre giorni, 28, 29 e 30 giugno, attenzione nei rapporti interpersonali, soprattutto se sei in battaglia da tempo contro qualcuno. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox forse ci sarà da prendere anche una decisione drastica e radicale. Da curare sempre la forma fisica e da evitare azzardi soprattutto con i soldi: in caso di investimenti, guarda sempre tutte le clausole. Amore in recupero, con Venere interessante, ma con tutto questo caos attorno, trovare tempo per stare bene potrebbe non essere facile.

Cosa devono attendersi Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Alla ricerca di emozioni perdute! Tre giorni belli, importanti o quantomeno suadenti, con Sole e Luna favorevoli. Questo mi dice che sei alla ricerca di qualche garanzia in più, di un’emozione importante, di una sensazione di benessere che stai cercando anche attorno a te. Spero che sia vero l’amore che provi per una persona e che tu sia ricambiato, perché luglio sarà un mese di incontri e quindi i cuori solitari, già dal 18 luglio, noteranno grandi novità.

Sagittario: Presi da tante cose, è tornato un cielo positivo, per i progetti e i programmi che hai in corso. Però attenzione che queste idee non ti allontanino dall’amore, perché l’unico neo in questo cielo è rappresentato proprio dai sentimenti. Qui si apre una girandola di possibilità: da chi è preso da due amori a chi invece cerca un amore che però è impossibile, c’è chi lavora troppo e non riesce a vedere il partner quanto vorrebbe. Domenica è probabile che si sia sollevato un polverone o che magari ci sia stato un momento di disagio e anche lunedì è stata una giornata stralunata. Oggi e domani, invece, le cose andranno molto meglio.

