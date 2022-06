Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: cosa accadrà?

Arrivati a martedì 28 giugno 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Cancro, Leone e Vergine.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il martedì del Cancro

Cancro: Questo novilunio in arrivo è un po’ particolare. Ricordiamo che siete reduci da due mesi pesanti ed è in particolare dal 10 di maggio che avete affrontato delle tensioni, avete avuto problemi personali e sul lavoro. Tutto cambia, ma non come vorreste, per cui, da qualche tempo, state facendo lo slalom, per cercare di risolvere mille difficoltà. È vero che ora la Luna entra nel segno, ma è probabile che vi sentiate un po’ scossi. Tutto sommato però le intuizioni saranno buone. Prudenza in amore.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: il martedì

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Leone e Vergine

Leone: Questo cielo vi vuole bene! Abbiamo Marte, Giove, Venere e Mercurio: tutti favorevoli. C’è chi recupera un accordo, c’è chi in questi giorni è al centro dell’attenzione non solo delle stelle, ma anche dell’amore. Qualcuno mi dirà di essere in piena battaglia: questo capita perché il Leone è un combattente. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox in questi giorni devi solo stare attento ad alcuni personaggi, come Toro e Scorpione, che potrebbero essere contro di te, ma che facilmente supererai. Anche eventuali contese, di tipo legale, possono essere sbrogliate in modo più importante. Interessante il cielo per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 giugno 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci

Vergine: È un momento di grandi sfide, ma non così facile dal punto di vista fisico, tanto che, alcuni Vergine, soprattutto dal 24, hanno registrato un piccolo calo. Domenica e lunedì sono state giornate un po’ pesanti e bisogna recuperare un po’ di tranquillità. C’è tanta confusione attorno e quando è così, tu lavori male, ti senti male e non sei contento. Prudenza, anche se oggi a Luna vi regala un po’ di serenità in più.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 28 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA