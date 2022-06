Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 giugno 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 28 giugno 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricorno

Capricorno: Questa fine del mese impone dei limiti: non sei Superman e questo è un momento più di riflessione che di azione. Te ne sarai accorto già dal mese di maggio, per cui alcune cose slittano, pensavi di essere invitato da qualche parte e non sei stato invitato e insomma, nonostante tu abbia fatto molto, ti senti di dover ripartire da zero e questo è un po’ faticoso. Poi tu sei quello della grande flemma e tranquillità che ti imponi, ma in questi giorni, potrebbe scappare la pazienza: attenzione!

Oroscopo domani 28 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Cosa attende Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Stelle interessanti e stimolanti: con Venere che protegge l’amore, Mercurio che ti invita a fare nuove conoscenze e Giove e Marte che ti vogliono bene. Forse avresti bisogno di una piccola trasgressione, di un po’ più di divertimento, anche per quanto riguarda i contatti e le relazioni. Queste sono delle giornate utili per riflettere bene anche su un eventuale cambiamento che può essere fatto nella casa o, per esempio, per altre persone, grazie a un trasferimento che riguarda la casa. I beni immobili e tutto quello che riguarda la residenza sono in movimento.

Oroscopo domani 28 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Pesci: Sono tre giornate importanti. In amore c’è qualche dubbio e in questi giorni stai cercando delle risposte, magari qualcuno è lontano, ma queste sono tre giornate, 28, 29 e 30 giugno, baciate da Sole e Luna favorevoli. Questo mi può indicare non solo una bella intuizione, ma anche minori disagi nei rapporti con gli altri. Non pensare al passato e ricorda che luglio, anche per i nuovi amori, sarà un mese molto importante, soprattutto nella seconda metà.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 28 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA