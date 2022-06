Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 giugno 2022/ Tutto su Ariete, Toro e Gemelli

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 28 giugno 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per l’Ariete

Ariete: Ho sempre parteggiato per voi e vi ho sempre detto che questo è un grande cielo o quantomeno vi consente di recuperare i ritardi degli inizi dell’anno, però per tre giorni dovete avere pazienza, perché sta arrivando un novilunio un po’ pesante e ve ne accorgerete, anche giovedì e venerdì, che ci saranno dei ritardi e sarà necessario anche un po’ di coraggio in più anche per affrontare gli altri. Calma anche in amore, mi raccomando.

Toro e Gemelli, che martedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: Ecco tre giorni importanti, per finire il mese di giugno, non dico in grande stile, ma comunque con buone speranze rispetto al futuro. Abbiamo ancora Urano nel segno e questo è un grande pianeta. È venuto a trovarvi diversi mesi fa e vi ha detto: “Toro, è il caso che si cambi un po’ tutto!” e particolarmente i conservatori, quelli che facevano sempre la stessa cosa e avevano sempre lo stesso programma, si sono resi conto che tutto può cambiare dall’oggi al domani. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox dopo un primo sgomento, molti si saranno detti: “Meno male che le cose sono cambiate!”. Tempo di recuperare l’amore.

Gemelli: Abbiamo Mercurio e Venere nel segno, in buon aspetto ad altri pianeti, e Saturno e Mercurio presto in trigono. Questo significa che, entro il 3 di luglio, potrebbe arrivare una bella conferma. Quando si ha successo o si è particolarmente attraenti e intriganti, si rischia anche di essere colpiti da qualche piccola invidia: tu vai oltre. Compravendite sbloccate, novità. Amore che può tornare con Venere amica.

