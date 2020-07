Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox torna a farsi sentire su LatteMiele, ecco quali sono i segni al top di oggi 28 luglio 2020. La Vergine lavora in questo momento con la voglia di mettere alcune situazioni in cantiere e la possibilità di portare i progetti cullati a una realizzazione importante. Lo Scorpione si trova nell’orbita una Luna molto propizia che regala delle ottime intuizioni che possono regalare una buona crescita. Agosto risveglierà delle passioni che forse sono state sopite da un po’ troppo tempo. L’unico dubbio è legato al fatto che si sa sempre molto bene come consigliare agli altri, mentre rimangono dei dubbi quando si devono prendere delle scelte personali. I Pesci hanno una Luna decisamente favorevole che può regalare ottime risposte, ma comunque le questioni d’amore si dovrebbero risolvere prima del 20 agosto per evitare inutili complicazioni.

Oroscopo amore: L’Ariete si trova in un momento in cui è sotto pressione dal punto di vista dell’amore. In quella che è la migliore delle ipotesi non accade nulla, in altre circostanze si rischia davvero di complicare un percorso che sembrava tranquillo. L’amore in questo momento per il Toro ha bisogno di conferme. Chi da molto tempo è solo è arrabbiato con sé stesso perchè crede di aver perso tempo. Ci si è dedicati ad altro e questo ha portato a perdere delle occasioni. Se si vuole una storia però ora l’unica possibilità è di mettersi in moto per raggiungere il proprio obiettivo. Il Leone rischia di cadere in amore anche con persone che magari sono lontane. La Vergine se può guardare le stelle di agosto avrà la possibilità di mettere una marcia in più. Sarà forse il caso di gestire le emozioni, trovando la forza di fare una svolta. I Pesci devono pensare che forse è il caso di gestire tutto con grande attenzione e magari mettere in chiaro la situazione con il proprio partner.

Oroscopo lavoro: Il segno dell’Ariete è in un momento di grande agitazione con la possibilità di vivere situazioni diverse in base a situazioni a quelli che sono i ruoli nella vita e quanti anni si hanno. Il Toro sta vivendo un momento molto importante, la fine di agosto sarà il momento di vivere alcune situazioni molto valide. I Gemelli in questo momento sono nervosi e anche un po’ stanchi. I progetti di lavoro che nascono ora stentano a decollare, col rischio che potrebbe creare un po’ di problemi anche nei confronti degli altri. Il rischio del Cancro è quello. di cadere all’interno di polemiche non facili da gestire con Giove e Saturno che rimangono in opposizione e possono portare a situazioni difficili da gestire. Marte dissonante rischia di creare dei problemi di non facile digestione che magari si potrebbero riversare anche nella salute.



