Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2020/ Pesci, Capricorno, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 luglio 2020: Pesci e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a un’altra pagina di analisi per oggi 28 luglio 2020. I Pesci hanno una Luna favorevole, qualsiasi scelta d’amore facciate cercate di portarla avanti entro il 20 agosto. Tra il 28 luglio e il 20 agosto vanno chiarite le cose d’amore. Quello che ha a che fare con l’amore va chiarito, da sollecitare all’azione coloro che sono rimasti senza amore. Da un punto di vista professionale oroscopo in recupero. C’è chi ha cambiato e chi vorrebbe cambiare.

Il Capricorno ha una settimana interessante per maturare buone idee e anche per tagliare corto, detestate le persone che chiacchierano. Se vi trovate in un posto vorreste stare in un altro o raggiungere una persona con cui avete avuto disagi. In amore agosto porta chiarimenti.

Oroscopo: Acquario e Leone cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Soffermiamoci su altri segni dell’oroscopo di Paolo Fox. L’Acquario è invaso da una corrente o energia non facile da dominare. Potete essere creativi o arrabbiati, dipende dalle circostanze. Vivete una situazione particolare e anche il fisico ora dà segnali di stanchezza. L’irruenza va dominata.

Il Leone è un po’ contraddittorio, volete un po’ di distacco dalla realtà, è vero che amate l’applauso, ma siete fatalmente attratti da chi non vi guarda. Vi capita di innamorarvi e desiderare delle amicizie verso persone lontane.



