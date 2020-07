Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 luglio 2020/ Vergine, Toro, Sagittario, Scorpione

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze di LatteMiele, ecco altri due segni. La Vergine ha una grande voglia di mettere in cantiere situazioni e idee che vi sono venute in mente da tempo. Guardando le stelle di agosto avrete una marcia in più. Se avete un’attività in proprio tra un mese potrete ripartire. Se non vi siete poi mai fermati cercate di reagire.

Il Toro nonostante stia vivendo una situazione importante. La fine agosto per voi sarà valide. In questi giorni si sente distratto, o deve affrontare polemiche oppure ci sono polemiche o preoccupazioni per persone care. L’amore ha bisogno di conferme. Chi è solo da tempo è arrabbiato con se stesso perché pensa di aver perso il tempo. Vi siete dedicati ad altro e pensate di aver perso occasioni.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario e Scorpione

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con altri due segni. Il Sagittario tra martedì e giovedì ritrova un grande vigore, la Luna si somma a Sole e Marte, grande voglia però di ripartire. Molti di voi vivono una situazione particolare. Tante promesse e poche certezze.

Lo Scorpione con la Luna nel segno regala intuizioni valide agli altri. Quando si tratta di fare una scelta sapete benissimo come consigliare gli altri. Per le tue scelte personali rimandate e poi richiedete e vi informate. Agosto vi risveglia le passioni.



