Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021/ Amore, Salute e Lavoro per Cancro, Scorpione 

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 28 luglio 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno del Cancro c’è una fase di recupero, da domani ci sarà anche Venere attiva. Tra oggi e domani non bisogna escludere che qualche Cancro si senta un po’ pigro e sia un po’ in tono dimesso. La colpa è di una Luna del tutto passeggera che insiste nel settore dell’attività e delle relazioni. Quindi bando alle polemiche, cercate di non infilarvi in qualche guaio solo per amore della verità perché i nati sotto questo segno quando si sentono di dover dire la cosa la dicono senza curarsi delle conseguenze.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 luglio 2021/ La giornata per Gemelli, Bilancia e Acquario

Per i Pesci riflessioni d’amore: in questo momento, anche nelle coppie più forti, c’è un piccolo distacco psicologico o fisico, magari non dipendente dalla mancanza di sentimento ma magari perché uno dei due ha problemi, pensieri di lavoro, personali o magari perché c’è una persona che sta male e bisogna seguirla. Per lo Scorpione diciamo che tra fine Luglio e Agosto il clima diventerà più mite: non si parla naturalmente del meteo ma del tuo cuore e il fine settimana sarà un pochino faticoso ma migliore degli ultimi. Cerca di ritrovare serenità.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 luglio 2021/ Leone, Ariete e Sagittario cosa aspettarsi?

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di lavoro e dello stato di forma psicofisico per lo Scorpione: innanzitutto Agosto sarà un mese molto importante. Luglio è stato un mese in cui troppo spesso ti sei messo da parte per non discutere e poi, se non sei riuscito in questa operazione, hai perso la pazienza. Magari sei stato lontano da una persona che avresti voluto vedere e invece tra questa settimana e la prossima la vedrai. Per i Pesci in realtà il prossimo anno avrai Giove nel segno e quindi si può dire che stai fin da ora mettendo a posto, seppur in maniera faticosa, contenziosi e questioni che ti hanno un po’ creato dei problemi. Cerca sempre la mediazione e ricorda che in questi giorni bisogna stare attenti ai soldi, tra oggi e domani qualche spesa in più è prevedibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021/ Toro, Vergine e Capricorno, le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA