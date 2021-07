Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 luglio 2021/ La giornata per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 28 luglio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, lavoro e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: chi sta vivendo una relazione complessa cercherà veramente il pelo nell’uovo e potrebbe discutere anche troppo. In realtà potreste portare in amore qualche dubbio ed esitazione che riguarda il lavoro: sarà meglio evitare polemiche.

Per la Bilancia sia questo che il prossimo saranno anni di grande fatica ma anche di grande costruzione. Lo dico a ragion veduta perché le Stelle saranno molto importanti l’anno prossimo: con un anno di anticipo è bene però sapere di non doversi mettere troppo in polemica con le persone, meglio schivare cause, questioni legali. Trova le mediazioni, cosa che spesso riesce benissimo alla Bilancia che ultimamente però si è ritrovata invischiata in troppe polemiche.

Per l’Acquario secondo l’Oroscopo Paolo Fox siete molto interessati al futuro ma esasperati dalle troppe tensioni che arrivano. Consiglio ai nati Acquario che sono spiriti liberi e sempre un po’ bastian contrari di non stare a sentire troppo quello che dicono gli altri. Se avete un’idea in mente e la possibilità di realizzarla non chiedete troppi pareri, non perché non dobbiate ascoltare chi vi circonda ma perché rischiate di essere sviati. D’altronde le cose che pensate e che volete sono sempre molto diverse da quelle che vogliono e desiderano gli altri, quindi è inutile cercare comprensione.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sull’amore per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: amore positivo: a Luglio non è stato forte, da domani Venere non sarà più opposta e abbiamo quindi buone speranze per Agosto. La Bilancia si sente sovraccarica di impegni e forse anche un po’ sotto pressione: colpa di una Luna opposta che passerà, la Luna determina un po’ l’umore della giornata però sono altri i pianeti che dobbiamo osservare quando guardiamo le Stelle dell’anno. Per i Gemelli: non è che gli ultimi due giorni siano stati proprio eccezionali. Dipende comunque da come vi sentite di base: se c’è un amore importante, se c’è una storia che vi interessa allora dovrete curarla moltissimo nelle prossime due settimane perché qualche qui pro quo potrebbe nascere.

