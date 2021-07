Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 luglio 2021/ Leone, Ariete e Sagittario cosa aspettarsi?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 28 luglio 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per l’Ariete, la giornata vede l’ingresso della Luna nel segno e questo può portare a un impeto eccezionale, talmente tanto forte che qualcuno potrebbe suggerirti di calmarti nel corso delle prossime ore. Sembrerete un po’ tarantolati e avrete la sensazione di dover lottare con il mondo intero.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox in questo Oroscopo si legge una gran voglia di amare e spero che questi inizi di Luglio abbiano già portato un’emozione molto forte.



Per il Sagittario in queste 48 ore riceverai una bella spinta favorevole, c’è una Luna attiva. Che cosa sta accadendo però in amore e in famiglia? Non fare confusione in amore, se ami due persone attenzione alla gelosia.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sul lavoro se siete dell’Ariete, guardando le Stelle di Agosto la prima preoccupazione non sarà l’amore ma il lavoro: state preoccupando molte persone al vostro fianco, ogni giorno cambiate idea e discutete, anche in modo piuttosto veemente, affinché un certo progetto vada avanti. Questo perché siete piuttosto perfezionisti, quando vi mettete in testa una cosa andate avanti senza sosta.

Per il Leone strano dire che hai bisogno di coraggio perché questo teoricamente è un segno abituato a infonderlo in tutte le persone che lo circondano, però ogni tanto hai bisogno di un piccolo sprint. Magari anche di persone che ti applaudono e ti sostengono, un gruppo sul quale poter contare: nuovi progetti all’orizzonte, basta che non siano troppo costosi, vanno bene. Per il Sagittario cerca di non trascinare qualche momento di disagio che riguarda il lavoro e il denaro perché anche i più ricchi dovranno mettere a posto tante questioni e magari anche risparmiare qualcosa.

