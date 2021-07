Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021/ Toro, Vergine e Capricorno, le previsioni

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di mercoledì 28 luglio 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per la Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox indica subito anche nel mese di Agosto un momento di grande forza. Conclusione di accordi, bello questo cielo per chi aveva un contratto in ballo o magari stava rimandando una trattativa perché si può arrivare al dunque. Per il Capricorno è molto probabile che già dal 22 qualcosa si sia smosso nel lavoro o che comunque entro questa settimana ci sia una proposta. Magari tra oggi e domani si sbloccherà qualcosa: non proprio come vorresti tu ed ecco perché la Luna è storta, magari non riuscirai ad ottenere quello che desideri ma insisti. . Per il Toro: oggi e domani abbiamo anche una Luna piuttosto favorevole per pensare al proprio fisico, soprattutto se dal punto di vista del tono è un po’ tutto giù di corda. Recuperate voglia di stare in mezzo agli altri e soprattutto di muovervi.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Prima in classifica, sta attraversando un momento di forza: con Venere attiva a partire da giovedì l’amore potrà essere protagonista. Invito i reticenti, i paurosi, i diffidenti e quelli che hanno troppo pudore a farsi avanti. Perché poi è vero che l’Oroscopo è buono ma se non ci si mette a disposizione delle Stelle poco capita. E’ chiaro che con questa Venere attiva le coppie già forti lo diventeranno ancora di più e qualcuno vorrà mettere in chiaro il rapporto. Per il Capricorno scarsa energia ma grande progettualità. Si potrebbe definire un Oroscopo in pausa di riflessione tra mercoledì e giovedì però proprio domani arrivano Venere e Marte favorevoli. Tu lo sai che la caparbietà e la testardaggine fanno parte della tua vita e della tua storia lavorativa e amorosa.

Per il Toro: fare pace in amore è possibile, dipende da ciò che è accaduto nelle prime tre settimane di questo mese. Che siate un po’ borbottoni in questo periodo è normale, così come l’essere pronti a bacchettare chi non vi segue. Cercate di recuperare energia.

