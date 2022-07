Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: previsioni

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a giovedì 28 luglio 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Bilancia, Scorpione e Sagittario.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il giovedì della Bilancia

Bilancia: Per voi che avete affrontato grandi conflitti, la cosa migliore adesso sarebbe quella di rilassarsi: evitare situazioni e incontri con persone che possono suscitare rabbia. Nel corso degli ultimi mesi avete avuto dei problemi proprio perché è stato difficile cosa c’era da fare, come un piccolo terremoto emotivo. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox nelle coppie in cui si recrimina troppo, in cui uno si sente superiore al partner, meglio essere cauti, almeno fino all’11 agosto. Tornare sui propri passi, in caso di separazione, non è la cosa migliore da fare.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Scorpione e Sagittario

Scorpione: Visto che questa settimana ha conosciuto anche momenti di fatica, forse sarebbe il caso di riposarsi un po’, anche perché le 48 ore in arrivo non saranno proprio una passeggiata. Sei troppo intollerante? Forse ci sono delle persone che non hanno fatto quello che volevi. Marte governa lo Scorpione: ci sono grandi dualità e ambiguità in questo segno. Lo Scorpione teoricamente è un segno dedito all’amore, alla passione, forse anche un po’ pigro, ma è governato da Marte: non può permettersi di essere pigro, non può permettersi di essere offeso da atteggiamenti che non sono consoni all’amore. La situazione astrologica parla di una Venere che però protegge le storie più belle.

Sagittario: Bella questa posizione della Luna, del Sole e di Mercurio: questo significa, visto che sei un caparbio, che se ti metti in testa una cosa, riuscirai a farla. Vivi le avventure al meglio, anche part-time: agosto è un mese che permette di farlo. Questa è una fase di grande risalto e, tra oggi e domani, ci si renderà conto che alcune idee sono vincenti: avere Sole e Giove in posizione buona, rappresenta un percorso da seguire. Cerca di risparmiare qualcosa in vista di un acquisto di un evento.

