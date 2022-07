Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: il giovedì

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a giovedì 28 luglio 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Cancro

Cancro: Vorrei che tu ti prendessi un po’ di tempo prima di fare delle scelte che riguardano il lavoro, perché è lì che ci sono dei problemi o quantomeno bisogna rimettersi in gioco, dopo un periodo di fermo oppure trovare nuove alleanze e accordi. Può salvarti l’amore? Assolutamente sì: chi per troppo tempo ha dedicato più spazio al lavoro che ai sentimenti, adesso se ne pente, perché si rende conto di quanto sia importante avere una persona al proprio fianco. Amore in senso esteso, quindi intendo anche nuove amicizie, conoscenze, non esclusivamente il rapporto di coppia.

Cosa devono attendersi Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Con la Luna che tocca il segno e con Giove favorevole, non si può dire che tu sia fermo. Tra l’altro, questo Giove rappresenta una sorta di scudo protezione: se ci sono delle persone che vogliono abbatterti, non ci riusciranno. Magari possono farti inciampare, ma solo per un po’, e saranno poi loro a sparire! Secondo l’Oroscopo Paolo Fox una sfida potrebbe non sembrare vinta al momento, ma lo sarà in autunno. Passioni in vista, con venere molto vicina al tuo segno.

Vergine: Puntate sulla giornata di domenica, ma soprattutto ricordatevi che adesso dovrete fare solo le cose a cui tenete di più. Forse vi siete stancati, forse avete un compito da portare avanti, entro l’inizio del prossimo anno, piuttosto gravoso: se avete un progetto in ballo, è tempo di rimettervi in gioco e, dopo una pausa forzata, direi anche di tornare ad amare come un tempo. Venere è in sestile, favorevole, e gli amori che nascono fra agosto e settembre saranno importanti.

