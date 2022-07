Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 luglio 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Arrivati a giovedì 28 luglio 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sull’Ariete

Ariete: Non si può certo dire che tu stia con le mani in mano, anzi: questa voglia di ripartire si fa sempre più viva. È chiaro che, quando abbiamo grandi stelle, posiamo usufruire di questa forza per superare crisi e problemi. Se una persona è stata male, se sei tu ad avere problemi, adesso senti una carica in più e dopo un primo inizio di sgomento o magari di delusione, sei pronto a ripartire. Questo è un periodo molto frenetico ed ecco perché bisogna stare attenti a non dimenticare persone che si amano.

Oroscopo domani 29 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Cosa attende Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: Giovedì e venerdì sono due giornate da vivere con un pizzico di prudenza. Sarà colpa di questa Luna e anche del fatto che da qualche tempo tu vuoi cambiare tante cose nella tua vita. Se non altro, stare meglio. Visto il periodo posso dire che sei pieno di grandi iniziative, però: “O dentro o fuori”, se una storia ti piace la continui, altrimenti la blocchi. C’è bisogno di confermare un accordo e stare un po’ attenti alle questioni di carattere pratico., come questioni che riguardano la casa.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 luglio 2022/ Tutto su Capricorno, Acquario e Pesci

Gemelli: Reattività positività, le giornate in arrivo sono molto intriganti, poi tu parli, comunichi, agisci e non stai mai fermo. Più andiamo aventi in quest’estate e più ci sarà la possibilità di vivere ed esplorare emozioni nuove. Fino a sabato, grande forza e grande voglia di rimettersi in gioco: non ci dimentichiamo dell’amore, che può tornare dal giorno 11! Nelle iniziative di lavoro ci vuole costanza. Forse hai seminato troppo e a spaglio, nel passato, adesso devi concentrarti su una cosa sola.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: il giovedì

© RIPRODUZIONE RISERVATA