Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 luglio 2022/ Tutto su Capricorno, Acquario e Pesci

Le previsioni per la giornata di giovedì 28 luglio 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Capricorno

Capricorno: Siamo usciti dalla fase di confusione di martedì e mercoledì: forse non sai a chi dare i resti, forse devi partecipare a una lotta evincerla. I consensi non mancano e non mancheranno, ma attenzione perché questo Giove dissonante parla di persone non troppo leali: se, per esempio, c’è una sorta di confusione nel lavoro, bisogna stare attenti ai colpi bassi, Venere opposta crea a volte qualche distacco dall’amore, che se non c’è si vive male, ma molto sarà recuperabile nella seconda parte del mese.

Acquario e Pesci, che giovedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: In questi giorni, l’Acquario è troppo preso dagli eventi, troppo stanco, ci sono dei ritardi, delle iniziative che costano fatica. Tu ce la metti tutta, ma se vedi che alcune persone non osservano i tuoi progressi, oppure ritengono che tutto sommato tu o qualcun altro sia la stessa cosa, allora potresti davvero arrabbiarti. Sto parlando soprattutto degli Acquario in età matura che vorrebbero avere delle conferme. Calma e sangue freddo in amore, perché agosto è un mese un po’ particolare.

Pesci: C’è chi pensa di aver sacrificato troppe cose per amore, come chi è stato eccezionalmente in casa e magari ha aspettato che fosse il partner a portare le risorse giuste per andare avanti. Voglia di farsi valere ed essere protagonisti! Secondo l’Oroscopo Paolo Fox chi è solo avrà una marcia in più con Venere favorevole, tanto che questo pianeta può aiutare la nascita di un nuovo amore, Avere delle idee chiare, a riguardo, è molto importante. Cerca di essere gentile con tutti, ma “intimo con pochi”, come diceva George Washington, che oltretutto è nato proprio sotto il segno dei Pesci. In amore, dopo un luglio no, agosto è incoraggiante.

