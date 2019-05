OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 28 Maggio 2019: Acquario, Pesci, Gemelli e Cancro

Oroscopo oggi martedì 28 maggio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox ci arriva dalla solita rubrica Latte e Stelle andata in onda sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo ora ad analizzarlo segno per segno per la giornata di oggi, martedì 28 maggio 2019. I Pesci vivono un momento dal punto di vista fisico non semplicissimo, bisogna prendersi di più cura di sé stessi e la voglia di reagire. Il Leone invece ha dei problemi dal punto di vista sentimentale, cose che potrebbero condizionare il resto e togliere tranquillità. Anche il Cancro ha vissuto un mese non semplice per l’amore, ma sta recuperando e se usa la testa può recuperare quanto perso. Il Toro deve preparare un recupero, ma le cose non cambiano da un momento all’altro, allora sarà necessario applicarsi e riuscire a fare tutto con grande calma e tranquillità. Giove favorevole per il Leone regala energia e forza per iniziare a provare a dare una svolta a una vita che in questo periodo ha un po’ troppo spesso obbligato a dover scendere a dei compromessi. Sarà importante capire se ci sarà la forza per reagire. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Questa è una fase difficile dato che si sta cercando di superare un momento complicato con molto impegno. Il 2019 è un anno in cui si deve investire in modo da poter incominciare di nuovo da zero. Non ci si deve abbattere dato che comunque una serie di difficoltà sono state superate e in particolare un avversario o qualcuno che ostacolava ora non influenzerà più la vita. Gli incontri sentimentali sono però favoriti. Toro: il segno è molto forte e pieno di energia grazie anche a un Saturno che illumina e permette di avere grandi energie. I cambiamenti sono stati tanti e anche se spesso è stato il destino a portare su una nuova strada state comunque si avanza verso buone prospettive future. Gemelli: Si deve solo stare attenti alla continua frenesia che caratterizza queste giornate e che porta a vivere dei momenti di grossa stanchezza. Inoltre ci si trova spesso a combattere contro qualcuno che cerca in un modo o nell’altro di ostacolarlo. La giornata di domenica sarà molto positiva dal punto di vista dei sentimenti, grazie alla presenza di Venere nel segno. Cancro: La situazione che si sta vivendo in questo momento appare strana, dato che ci si trova ad affrontare dei cambiamenti. Questo non è un momento semplice che porta anche a valutare delle nuove strategie.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione saranno ora analizzati nel dettaglio grazie all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Leone: In questo fase della vita si ha una priorità dal punto di vista sentimentale. Infatti è venuto il momento di dover comprendere quale sia il futuro di un rapporto d’amore. Vergine: Si devono affrontare dei problemi personali e di natura per lo più pratica. È un momento particolare e ci si sente in una certa difficoltà e sottoposti a stress. Non sono bastate le vittorie dei mesi precedenti per alleggerire la tensione che si stanno vivendo. Bilancia: C’è bisogno un po’ di tempo per riflettere. Anche se si è dei soggetti molto socievoli, ora si sente il bisogno di isolarsi per affrontare i propri stati d’animo. Si è però preoccupati dall’aspetto economico, dato che questa sensazione di isolamento potrebbe portare ad allontanarsi e affrontare per esempio un viaggio. Scorpione: C’è un cielo molto favorevole per tutta la settimana e compreso il weekend. In amore vi sono delle tensioni da superare, quindi venerdì e sabato bisogna cercare di evitare polemiche e contrasti.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo l’analisi segno per segno dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: In questo momento vi sembra quasi di dover lottare inutilmente, dato che vi impegnate tanto, ma i risultati sono pochi dato che le risposte sono soggette a delle realtà esterne. Capricorno: Maggio non è stato molto positivo per i sentimenti. per questo in questi giorni avete bisogno di un po’ più di energia e forza per affrontare una serie di questioni. Acquario: si è un po’ nervosi. Si cerca di stare attenti a quello che si dice. Se si deve parlare con qualcuno che fa innervosire, bisogna cercare di dire solo le proprie intenzioni senza aggiungere altro e giustificazioni. Pesci: È molto importante guardare al futuro non con apprensione ma in modo sereno dato che piccole vittorie sono state già ottenute e molte novità le si vivranno alla fine dell’anno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA