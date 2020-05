Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2020/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 maggio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta all’Ariete ha una situazione particolare, avere Luna nel segno significa avere una grande voglia di fare, ma Mercurio dissonante significa continuare un percorso lungo parla di questioni di soldi da sistemare. Ognuno ha la sua età e ha fatto le sue scelte. Chi per sbaglio ha frequentato persone non corrette dovrà operare in modo che certi disguidi siano risolti al più presto. I più giovani possono essere in bolletta o bisognosi di fondi per finanziare un progetto. Cambiamento entro agosto. In questo periodo si ha davvero savoir faire e grande capacità di imporsi.

OROSCOPO TORO – Il Toro sente che qualcosa non va, tutto è sulle spalle e Saturno che ora si trova in posizione dissonante pesa. Attenzione con Acquario e Leone, a volte ci sono dispute con persone che non accettano la propria volontà. Si è caparbi ma si deve capire che forse non tutti sono d’accordo.

OROSCOPO GEMELLI – I Gemelli devono ritrovare il nucleo familiare e mantenerlo saldo. Si è sempre farfalloni. Ora torna a essere importante la famiglia, si pensa anche a chi ora si è trovato ad affrontare problemi familiari, tutto porta a maggiore stabilità e poi affetti aiutano.

OROSCOPO CANCRO – Il Cancro vive in una condizione di particolare energia e forza, problema con un contratto anche se c’è un buon cielo e non sono consentite mediazioni. Questa opposizione di Giove parla di soldi che non sono quelli che si voleva. In amore non ci sono novità.



