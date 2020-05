Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 maggio 2020: Sagittario e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a LatteMiele. Il Sagittario questo giovedì deve sfruttare questa Luna interessante e resistere alle tentazioni. L’amore non è facile da gestire e bisogna aprire tante ipotesi. Tra un amore contrastato e uno tradito c’è molto stress. Si è tra i segni che più possono avere risentito degli ultimi due mesi. Venere opposta è nel cielo e chi ama vive libero di soffrire.

Il Capricorno ha una giornata interessante e prudente. Momento utile se si vogliono risolvere problemi personali con saggezza. Buone nuove in vista. I prossimi due mesi sono turbolenti per i soldi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 maggio 2020: Acquario e Pesci

Per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo ora su Acquario e Pesci. L’Acquario quando decide qualcosa non torna indietro, in amore si è forti con la complicità di qualcuno che interessa. Se c’è dubbio in amore bisogna risolverlo. Momento particolare perché si organizzare la propria vita.

I Pesci devono amministrare con saggezza, forse ci si è dati troppo da fare o si è stanchi. Venere e Marte in aspetto particolare fanno sì che non ci si fermi mai. L’amore non funziona bene. Si vuole rimettere tutto in discussione.



