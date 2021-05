Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 maggio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 28 maggio 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro e Scorpione

Per i nati sotto il segno del Cancro in questo weekend si potrà tornare al passato, che per il Cancro è sempre un elemento di disturbo quando non viene vissuto in maniera propositiva e positiva. Possibile un recupero mentre sul piano dei sentimenti si aspetta una risposta, magari per l’interesse nei confronti di una persona che “traccheggia”. Magari ci sarà la possibilità di innamorarsi da qui a giugno, ricordandosi che Venere sarà nel segno a partire dal 2 giugno. Potrebbe capitare che una persona che da tempo abbiamo al nostro fianco diventi davvero importante.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 maggio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

Per quanto riguarda lo Scorpione? Bisognerà prepararsi ad un weekend importante, giugno sarà un mese molto interessante per l’amore. Se tra fine aprile e maggio si è vissuta una crisi sentimentale a giugno arriverà una risposta. C’è stato per lo Scorpione un periodo veramente pesante anche in termini di relazioni, in termini di propositi che non sono andati a buon fine, legato alla fine di aprile. Adesso è ora di iniziare a liberarsi di queste tensioni.

Paolo Fox, Oroscopo oggi 27 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Pesci, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: dopo giornate piuttosto pesanti sarà ideale rilassarsi. Non sono poco i nati sotto questo segno che quando stanno male tendono a non dirlo al partner, per paure che poi questo malessere possa essere recepito male. Però chi ha fatto finta di nulla per troppo tempo probabilmente in questi giorni si ritrova a dover recuperare terreno e anche un rapporto che ha mostrato la corda. Ecco perché sarà bene essere un pochino più sinceri, anche con sé stessi. Un accordo, un contratto possono riprendere quota grazie a Giove in transito nel segno. Se ci sono state distrazioni e interruzioni si potrà recuperare il tempo perduto.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA