Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 28 maggio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: si sentono più forti le tensioni che arrivano dall’esterno ma sono anche tensioni positive. Coloro che in questi giorni decideranno sulla prosecuzione di una storia d’amore oppure su una questione di lavoro saranno forti. Venere, Sole e Mercurio sono in aspetto molto interessante, in queste ore però è subentrato dell’affaticamento e sarà importante fare solo delle cose per cui si nutre vero interesse e che si ha voglia di fare. Venere pensa solo a te.

Paolo Fox, Oroscopo oggi 28 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ora tocca alla Bilancia: fine settimana che sta per emozionare tanti, grande libertà riconquistata con Venere, Mercurio e Saturno attivi, chissà che adesso non si abbia la forza e la voglia di iniziare un nuovo progetto. Sono spinti dalle stelle tutti i momenti di aggregazione, se ci sono persone che hanno voglia di portare avanti nuove idee questo periodo è il momento ideale per muoversi. Necessario non perdere tempo con persone che dicono solo no, perché in questo i Bilancia sono molto influenzabili. Momento ideale per recuperare un po’ di tono fisico.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Acquario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Tocca all’Acquario: secondo l’Oroscopo Paolo Fox sarà premiato il proprio ingegno: essere ingegnosi è infatti importante nella vita perché permette di superare tante ostilità. D’altronde l’Acquario ha la tendenza a voler fare le cose che spesso gli altri non fanno. Con Marte, Venere e Urano che rappresenta un po’ una rivoluzione nella vita dell’Acquario è il momento di dare spazio alle emozioni più vere. Grande cielo per le relazioni d’amore per coloro che possono e vogliono avere un figlio, sposarsi e convivere questa è una fase favorevole.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 maggio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA