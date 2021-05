Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 28 maggio 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni per Toro e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox evidenzia per il Toro come in questo venerdì ci sia una grande voglia di ribellarsi a chi non è onesto, a chi si è comportato male: c’è una grande voglia di ritrovare un contatto serio con persone vere. I nati sotto questo segno in questi giorni possono rimettere in discussione, anche in maniera marginale, un rapporto d’amore: molto importante in questo senso il mese di giugno per un recupero. Attenzione ai veleni perché ci sono state delle persone un po’ cattive con cui fare i conti.

Paolo Fox, Oroscopo oggi 28 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Per la Vergine, da una decina di giorni ci sono preoccupazioni ma anche in senso positivo, per decidere magari se fare una scelta di lavoro oppure se mettersi in gioco o no. E’ chiaro che tutto ciò che si vive può creare anche perplessità ma non sarà di certo un Oroscopo avaro o bloccato per i nati sotto questo segno, per cui sarà importante decidere per il meglio e fare la cosa giusta. Un po’ di polemiche in vista per l’amore, occhio quindi ai rapporti di lunga data: non è detto che ci saranno delle incomprensioni ma si potranno creare delle distanze da colmare.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Capricorno, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox per il segno del Capricorno. Necessario mantenere la calma nel weekend in arrivo, perché come probabilmente già accaduto nell’ultimo fine settimana passato anche in questo fine settimana potrà arrivare. Importante la massima prudenza, si potrà invece approfittare di questo venerdì per mettere a posto alcune cose che non vanno. A volte quando non tutto funziona c’è la tendenza a isolarsi dalla realtà: sarà un bene appagare la propria ambizione, c’è un momento di recupero e chi aveva lanciato un progetto nel 2020 ora lo recupererà con grande successo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 maggio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA