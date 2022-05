Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 maggio 2022/ Cosa attende Sagittario, Bilancia, Scorpione

Le previsioni per Sagittario, Bilancia, Scorpione dell’Oroscopo Paolo Fox ci raccontano quello che devono aspettarsi coloro che sono nati sotto questi segni nella giornata di oggi, sabato 28 maggio 2022. Come ogni giorno, l’astrologo ha fornito le sue indicazioni nell’appuntamento in onda su Radio LatteMiele. Scopriamole…

Oroscopo Paolo Fox: il sabato del Sagittario

Sagittario: È un cielo di emozioni e di grande rilevanza. Forse in questo momento hai solo bisogno di un trampolino di lancio per avere successo per oltre un anno. Ecco perché consiglio ai Sagittario di giocare bene le proprie carte queste estate: chi dimostra di valere adesso , avrà la possibilità di gestire le situazioni al meglio anche nel futuro. Se una persona non ti soddisfa o in famiglia qualcosa non va bene, parla! Perché sarai ascoltato. Se decidi di chiudere, non soffrirai. Questo è un cielo importante invece per chi ha una bella storia e vuole potenziarla. In ogni caso si cade in piedi.

Previsioni su Bilancia e Scorpione dell’oroscopo Paolo Fox

Bilancia: Piano piano si riprende quota. La prima buona notizia arriva oggi: Venere non sarà più opposta. Certo rimangono ancora pianeti nervosi, come Marte e Giove, però è come se stessi ripensando al passato: se hai avuto un conflitto, adesso cerchi di risolverlo. Speso noi capiamo di avere esagerato quando abbiamo un problema o tocchiamo il fondo, perché ci rendiamo conto che alcune situazioni, che avevamo considerato perse o impossibili da gestire, erano invece solamente un po’ complicate: è possibile risolvere qualche discussione e se ci sono dispute legali, con soci o collaboratori, cerca anche tu di ritrovare tranquillità. In amore c’è bisogno di più condivisione, soprattutto se, per vari motivi, personali o fisici, le ultime settimane sono state di distacco e non di piacere.

Scorpione: l’Oroscopo Paolo Fox ricorda ai nati Scorpione che questo sabato è un po’ sottotono, questa Luna opposta parla di un progetto che salta, magari anche di un po’ di solitudine, reale o immaginaria: a volte ci si sente soli anche se si è in compagnia. Forse vorresti arrabbiarti e potresti alzare la voce per una questione da poco. Non trascinare tensioni vissute al lavoro altrove, in famiglia, e ricorda che domenica sarà un giorno migliore, perché soprattutto nel pomeriggio e in serata, la Luna non sarà più opposta. Quello che oggi vedi nero, domani ti apparirà grigio.











