Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 maggio 2022/ Gemelli, Ariete e Toro: cosa c’è da sapere

Arriva il sabato, ma non cambia nulla per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox, che apre ogni nostra giornata. Siamo arrivati, quindi, al 28 maggio 2022, come ogni giorno con grande curiosità riguardo le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli. Puntuale come sempre, l’astrologo ha fornito le sue indicazioni su Radio LatteMiele. Non ci resta che scoprirle…

Oroscopo Branko oggi 27 maggio 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per i Gemelli

Gemelli: Abbiamo Marte interessante e Venere che ha cambiato segno, ma sarà poi nel tuo spazio zodiacale dal 23 giugno. Questo è un fine settimana che inaugura una stagione importante, considerando anche che il Sole è già nel tuo spazio zodiacale e quindi c’è un’emozione in più, c’è una sensazione positiva da vivere, spiega l’Oroscopo Paolo Fox. Il Sole nel tuo segno rappresenta anche fascino e riuscirai ad attrarre ammirazione dagli altri per il tuo modo di fare. Questo weekend mi piace perché domani avremo anche la Luna molto interessante, quindi è il caso di mettersi in gioco assolutamente, se si vuole fare una nuova conoscenza speciale.

Oroscopo domani 28 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e…

Ariete e Toro, che sabato sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ariete: Questo è un momento di grande rivalsa e di forza, ma bisogna stare un po’ attenti ai soldi, avverte l’Oroscopo Paolo Fox. Questo fine settimana infatti, l’ho valutato per voi un po’ sottotono. Magari c’è una discussione: per esempio se dovete confermare un lavoro, non siete d’accordo sui compensi e qualcuno cercherà di togliervi qualcosa. Recuperate l’amore domenica.

Toro: Molta forza in questo cielo, con diversi pianeti, fra cui la Luna attiva, oggi in particolare: Luna, Mercurio, Venere e anche Urano saranno nel segno. Quindi non manca la determinazione, ma bisogna solo calibrare le emozioni, altrimenti si rischia di passare dalla parte del torto. L’Oroscopo Paolo Fox spiega che alcuni Toro, soprattutto le donne, abbiano la netta sensazione, ogni tanto, di avere a che fare in amore con una persona un po’ immatura. Oggi sei pronto a tirare le orecchie a chi non ti dà retta, ma non esagerare! Altrimenti rischi di fargli male.

Oroscopo domani 28 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA