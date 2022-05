Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 maggio 2022/ Tutto su Pesci, Capricorno e Acquario

Le previsioni per la giornata di oggi, sabato 28 maggio 2022, dell’Oroscopo Paolo Fox per coloro che sono nati sotto i segni di Pesci, Capricorno e Acquario. L’astrologo ha fornito le sue indicazioni nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio LatteMiele. Che giornata sarà quella odierna? Scopriamolo subito…

Oroscopo Paolo Fox: tutto sui Pesci

Pesci: È un cielo che regala qualche emozione in più. La Luna è favorevole: entro domani mattina parla se c’è qualcosa da chiarire. Dico sempre le tempistiche dell’oroscopo, perché sapere quando le stelle ci sono amiche e quando invece possono crearci delle complicazioni è importante. Oggi ti spieghi e puoi capire meglio le esigenze del partner. Forse non saranno subito attuabili alcuni progetti di coppia, ma è importante guardare al futuro con ottimismo: lo dico anche e soprattutto ai separati che adesso potranno vivere delle emozioni in più. Rapporti intriganti con Cancro e Toro.

Cosa attende Capricorno e Acquario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Capricorno: Questo fine settimana aiuta a chiarire le idee secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Oggi la Luna è favorevole e, una buona notizia finalmente, Venere inizia un transito potente. Non dico che chi ha chiuso una storia d’amore recentemente riallacci i rapporti, però, se c’è stato un passo falso, quantomeno si potrà tornare indietro. Nelle situazioni ripetitive, questo profondo disagio vissuto a causa di Venere contraria, sarà superato perché Venere da oggi torna positiva. La ribellione sul lavoro c’è: forse non vorresti più stare con certe persone, ma ti conviene cambiare aria? È un momento in cui anche quelli che hanno delle certezze si sentono precari. Forse anche all’interno di una stessa azienda, potresti essere affidato a un incarico part-time.

Acquario: Abbiamo visto che questo fine settimana è iniziato ieri con qualche perplessità, spiega l’oroscopo Paolo Fox. D’altronde questa Luna storta, anche questo sabato, crea un po’ di fatica. A volte ti preoccupi troppo per le cose e dovresti cercare di liberare la mente. Se c’è qualcosa che non va, verrà fuori e tu stesso potresti fare presente, a un partner o a un socio, le sue mancanze. Gli amori che nascono in questo periodo, non sono immediatamente gestibili. Attenzione ai tradimenti.











