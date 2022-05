Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 maggio 2022/ Vergine, Cancro, Leone: il sabato

Arriva sabato 28 maggio 2022 e quindi bisogna lanciarsi nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. In questo caso ci soffermiamo sulle previsioni per i segni di Cancro, Leone e Vergine. L’astrologo ha fornito le sue indicazioni come accade ogni giorno in onda su Radio LatteMiele…

L’Oroscopo Paolo Fox svela il sabato della Vergine

Vergine: Bella giornata con la Luna attiva o comunque da parte tua c’è tanta voglia di ritrovare tranquillità. Direi solo di non lasciarsi coinvolgere troppo da questioni che riguardano i parenti. Adesso con i familiari può esserci qualche dilemma, forse per questioni di soldi. Se di recente una persona non è più di riferimento in famiglia, se c’è stato un allontanamento, bisogna anche pensare ai soldi: lasciti o questioni legali. Arriva il risultato del tuo impegno, per quanto riguarda il lavoro, spiega l’Oroscopo Paolo Fox. È un cielo molto importante soprattutto per chi ha un’attività in proprio. Chi lavora questo sabato, avrà qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Cancro e Leone

Cancro: Che ci sia la necessità di rimettersi in gioco è evidente: qualcuno si è fermato o qualcuno vi ha fermato. Quelli che lavorano, avranno notato che negli ultimi tempi non va bene quasi nulla. Ogni volta c’è da rifare tutto: discorsi, considerazioni. Ci sarà un buon recupero, con Venere interessante, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, tuttavia dal punto di vista fisico ci sono ancora delle cose che non vanno bene. Mi raccomando soprattutto a chi si è stressato tanto: recuperate un po’ di tranquillità.

Leone: Oggi un po’ di stanchezza si farà sentire, ma domenica sarà una giornata migliore secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Da domani pomeriggio, la Luna tornerà attiva. Prudenza nelle discussioni e prudenza nelle relazioni con gli altri e, nonostante questo resti un periodo importantissimo, con un bellissimo Giove e un Marte dominante, potrebbero nascere delle piccole divergenze in amore. Tu sai che una persona è importante per te quando ti fa fare bella figura e sa essere anche reattiva nei confronti delle cose che dici. A te piace un po’ di lotta in amore, ma in questi giorni potresti però notare qualcosa che non va ed essere molto critico soprattutto nei confronti di una persona.

