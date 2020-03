Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 marzo 2020/ Gemelli, Cancro, Scorpione e Sagittario

Oroscopo: le previsioni di oggi 28 marzo per Gemelli e Cancro

Con l’oroscopo di Paolo Fox ecco i segni di Gemelli e Cancro analizzati nel dettaglio, seguendo quanto raccontato sulle frequenze di LatteMiele. I Gemelli hanno Venere nel segno fino agli inizi di agosto, si cercano i sentimenti, si rivaluta la famiglia come già era stato anticipato. La tradizione viene cercata. Il fatto che ora Saturno sia diventato più malleabile aiuta. Il Cancro alle tensioni dell’anno scorso si aggiunge il periodo attuale. Non è facile trovare il bandolo della matassa, da qui ad agosto si spera che la vita sentimentale recuperi e che i problemi avuti possano essere anche superati egregiamente.

Paolo Fox, oroscopo per Scorpione e Sagittario

Per Scorpione e Sagittario andiamo a leggere da vicino quanto raccontato dall’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Lo Scorpione non deve dare retta al malumore che ogni tanto serpeggia, le cose non le si fanno passare sotto il naso e soprattutto in amore il fatto che i progetti si siano bloccati deve essere chiaro. Non si deve portare a pensare che l’amore non esista. Il Sagittario è chiamato all’azione specie entro fine marzo, ci sono molti aspetti da considerare, ma tutte le coppie che stanno insieme da tempo con la grande chiusura forzata ma che avevano qualcosa che non andava hanno sofferto. Se il legame va bene alcune situazioni vanno gestite con attenzione. Attenzione a tutte le polemiche. Da aprile Venere opposta.



