Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 marzo 2020/ Vergine, Leone, Toro e Bilancia

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 27 marzo 2020: Vergine e Leone

Grazie all‘oroscopo di Paolo Fox ecco i segni di Vergine e Leone. La Vergine non è molto chiara nei propri pensieri. Bisogna fare molto per gli altri e non c’è riconoscenza. Per la maggioranza è difficile andare in secondo piano, in qualche modo si devono trovare delle soluzioni e Giove porta cose nuove. A livello delle relazioni si deve fare attenzione perché ad aprile si inaugurano stagioni sottotono. Il Leone non sa scegliere tra dovere e piacere, arriva Saturno opposto che ora mette in discussione quello che state facendo. Ultimamente si è perentori. Agli occhi degli altri l’atteggiamento sembra difficile da gestire ma ciò ora è normale.

Oroscopo per Toro e Bilancia, che giornata sarà?

Toro e Bilancia si possono analizzare da vicino seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro non avrà più Venere contraria nello spazio zodiacale in aprile. Tutti i dissapori potranno essere colmati. Rimane amarezza per tutti i progetti che in questo periodo devono essere ritardati. Lo dice ancora di più Saturno, questo era stato già anticipato perché si diceva già in passato che per il lavoro non bisognava farsi prendere dal panico. Anche se c’è ruggine in un legame bisogna essere accorti. La Bilancia deve recuperare sicurezza, con l’atteggiamento diplomatico e cauto si guadagna la fiducia di tutti. Molti vogliono bene al segno perché è fatto di persone comprensive. Si parlava di sospensione di qualcosa ma ora con il buon Saturno si recupera.



