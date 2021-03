Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Focus sui segni d’Aria per quanto concerne le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo ha risposto presente al consueto appuntamento con la rubrica Latte&Stelle in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Questo significa che in questo spazio, noi de ilsussidiario.net ci dedicheremo a quanto ha detto l’esperto delle stelle rispetto a Gemelli, Bilancia e Acquario…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Siete Gemelli? Luna, Marte e Venere in aspetto favorevole sembrano regalare a questa giornata delle buone opportunità. Questa domenica 28 marzo 2021 potrebbe aiutare a recuperare alcuni rapporti che negli ultimi tempi si sono trovati a vivere qualche tensione, ma attenzione a non circondarsi di persone troppo concrete e limitanti.

Occhio alla Bilancia (il segno, s’intende): la presenza di Sole e Venere contrari sembra segnare un importante momento di cesura con il passato, inaugurando una fase nuova nella vita dei nati Bilancia. Queste giornate aiuteranno a comprendere meglio che progetti meritano di essere portati avanti in questo 2021, e a concludere le situazioni che non hanno più ragion d’essere.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno d’Aria? Ovviamente si tratta dell’Acquario: se siete nati nel segno drizzate le antenne. Il 2021 aiuterà a concretizzare diversi cambiamenti, e queste giornate potrebbero rivelarsi utilissime per avanzare richieste. Entro Giugno si apriranno nuovi interessanti scenari, purché ci si impegni attivamente per attuare alcuni cambiamenti. Insomma, datevi da fare…

