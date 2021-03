Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 marzo 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Toro, Vergine e Capricorno: i segni di Terra sono, immutabili, questi. A cambiare di giorno in giorno sono invece le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox: cos’avrà in serbo per i sopracitati l’astrologo? Diamo un’occhiata a cos’ha detto oggi nel consueto appuntamento con la rubrica Latte&Stelle di Radio Latte e Miele…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Primo segno di Terra è il Toro: sappiate che nonostante questo anno non sembri promettere grandi novità, i prossimi due mesi permetteranno di ottenere alcune buone conferme. Queste giornate potrebbero veder nascere piccole difficoltà all’interno delle nuove iniziative, mentre sarà possibile recuperare con successo i progetti già avviati negli ultimi due anni.

Capitolo Vergine: i numerosi impegni lavorativi affrontati nel corso degli ultimi tempi invitano a prendersi una piccola pausa dalle questioni pratiche, concentrandosi maggiormente sulle soddisfazioni che potrebbero arrivare in ambito amoroso. Secondo l’oroscopo Paolo Fox il mese di Aprile permetterà di vivere sentimenti molto interessanti, che aiuteranno ad arginare le polemiche che potrebbero nascere in ambito lavorativo a causa di Marte e Mercurio dissonanti.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiusura riservata al segno del Capricorno: queste giornate invitano a programmare attentamente tutto ciò che potrebbe garantire un certo recupero in ambito lavorativo, senza lasciarsi sopraffare dalla fatica. Buone occasioni in arrivo nella seconda metà di Aprile. Speriamo per voi che l’oroscopo Paolo Fox abbia ragione: se così non fosse, non prendetevela con noi, ambasciator non porta pena…

