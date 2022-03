Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 marzo 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: le stelle…

Inizia una nuova settimana. Come andrà il lavoro, l’amore, i rapporti di amicizia e quelli in famiglia, la salute o più semplicemente la fortuna? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox, che attraverso i microfoni di Radio Latte Miele dà le sue consuete previsioni per la giornata appena iniziata. Qui tutto su Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, sei al centro dell’attenzione

Ariete, in questo momento sei al centro dell’attenzione. In base ai punti di vista, potrebbe essere un bene o un male. Infatti hai tante idee e sei ricercato, ma allo stesso tempo è un male perché potresti essere al centro di polemiche. Quello che dici interessa, stuzzica gli animi delle persone che ti stanno intorno: spesso infatti le persone si fidano di te perché dici la verità. Alcuni però non vogliono ascoltarla questa verità, o perché fa più comodo così o perché proprio non ti capiscono. L’Oroscopo Paolo Fox dice che sei nato per essere pioniere, quindi è abbastanza normale vederti al comando. Potrebbe accadere già in questi giorni ma a maggior ragione da maggio.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, meno tensioni

Leone, più ci avviciniamo ad aprile e meno tensioni sentimentali avrai. Tra aprile e maggio sarà anche possibile fare un incontro o comunque vivere una situazione di maggior risalto e persino un sentimento in maniera più profonda. Molti Leone hanno già una bella storia, però ultimamente sono stati distratti da altro e dunque perdono la bussola. Un consiglio da parte dell’Oroscopo Paolo Fox: abbi più fiducia nella benevolenza delle stelle, anche quando come oggi c’è un po’ di stanchezza.

Sagittario, questa sarà una settimana di attesa ma rispetto alla scorsa, andrà molto meglio! Cercate della comprensione e dell’affetto: a volte i sentimenti potrebbero essere fondamentali per star bene. Proprio il tema dei rapporti sentimentali si svilupperà per bene nel mese di aprile. Avrete bisogno di avere intorno solo persone belle e positive: circondatevi di chi vi fa star bene. Tenacia e pazienza non mancano mai nel vostro segno e per il lavoro è probabile che arrivino delle proposte per la seconda parte dell’anno. L’Oroscopo Paolo Fox dice che non è arrivato il momento della vera svolta ma presto potrebbero esserci novità.

