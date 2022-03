Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 marzo 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: il loro lunedì

Una nuova settimana è appena cominciata. Oggi, 28 marzo, diamo il via ad un altro lunedì che porterà con sé sicuramente tanti impegni ma anche tanti progetti. Come andrà la giornata per i 12 segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox, che attraverso i canali di Radio Latte Miele analizza le stelle e i pianeti per darci indicazioni precise su quello che possiamo aspettarci da questo nuovo giorno. Vediamo come andrà per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 marzo 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: amore e salute

Cancro pronto a ripartire, le rivelazioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Cancro, in questo momento siete pronti a ripartire, ma vorreste delle garanzie per cominciare al meglio i nuovi percorsi che vi attendono. Attenzione in famiglia, soprattutto se in questi giorni è capitato qualcosa di particolare. Tra fratelli o tra parenti, adesso potrebbe esserci una piccola lotta su chi è più bravo, su chi tiene meglio testa a certe situazioni: l’Oroscopo Paolo Fox ti dice di lasciar andare queste piccolezze e non metterti a discutere per cose inutili. Per quanto riguarda l’amore… A te le competizioni dal punto di vista sentimentale non sono mai piaciute, perché sai che vince il desiderio e il cuore, non l’apparenza. In questo momento potresti trovarti a discutere con delle persone che sono veramente diverse da come vogliono apparire. Mentre tu riesci a capire la realtà dei fatti, altri non lo fanno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: la giornata...

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci

Caro Scorpione, ancora una settimana un po’ nervosa che potrebbe portare con sé qualche emozione strana. Dalla prossima si recupera: le stelle promettono buone cose. Single? In questo periodo sono un po’ smarriti. Chi invece ha una storia da tempo è un po’ polemico: evidentemente questo è un cielo che non porta grandi rivoluzioni in amore, ma ci sono speranze che al momento non sembrano essere ancora completate. Non bisogna smettere di cercare la felicità: parola dell’Oroscopo Paolo Fox.

Pesci, “il trionfatore del periodo” tra i vari segni zodiacali. Anche se non stai del tutto bene, sei riuscito comunque ad uscire da una fase di solitudine, di malinconia o dubbi. In questo momento, dice l’Oroscopo Paolo Fox, sei anche molto sensuale, magnetico: sei un po’ malinconico ma questo è un punto di attrazione per gli altri perché diventi irresistibile. Pensa allora a questa forza magnetica: sarà importante per te quando dal 5 aprile Venere entrerà nel tuo segno. Poi da venerdì 15 aprile arriverà Marte e poi Giove. Pianeti che influenzeranno il segno in modo positivo. Tra il 24 e il 30 aprile succederà qualcosa di importante.

Oroscopo domani 28 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Previsioni amore, lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA