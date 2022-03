Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: la giornata…

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di oggi 28 marzo per Gemelli, Bilancia e Acquario

Appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. In questa giornata, come andranno amore, salute, lavoro e rapporti con i familiari e gli amici? Cosa aspettarsi? L’astrologo, attraverso Radio Latte Miele, analizza le stelle e i pianeti. Scopriamo come sarà il lunedì dei segni di aria, ovvero Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, cielo a metà

Gemelli, questa settimana c’è un cielo a metà. In questo periodo, dice l’Oroscopo Paolo Fox, c’è un inizio magnifico per le storie d’amore: c’è una sensazione positiva che si riversa sugli incontri e le amicizie. Questo cielo non è ancora quello di maggio, ma non è niente male. Un consiglio: abbandonate eventuali ripicche che si riversano sulla vita amorosa e date spazio a tutti i sentimenti più veri.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, momenti opposti

Bilancia, è normale essere inquieti. Voi cercate di essere equilibrati, ma un po’ per carattere, un po’ per le traversie che avete vissuto di recente, la fatica si fa sentire in questi giorni. Attenzione anche dal punto di vista fisico: in questo momento siete un po’ giù di corda e il corpo ne risente. Aprile è il mese in cui dovrete ritrovare un grande equilibrio. Oltretutto in questo periodo c’è una grande impazienza per questo segno, che è semplicemente volontà di star meglio, come spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

L’Acquario ha un cielo che porta lontano. Potete iniziare a trasformare un hobby in un lavoro o comunque a rischiare di più anche dal punto di vista professionale. Urano, il pianeta che governa l’Acquario, in questo momento è dissonante. Dice che sì, ci sono dei cambiamenti, ma bisogna cercare di essere cauti e di non dire cose di cui dopo ti puoi pentire. È giusto sfruttare questo momento, ma bisogna fare i conti con la realtà. Grande cielo per chi vuole sposarsi, convivere, fare un figlio.











