Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 marzo 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: amore e salute

Oroscopo Paolo Fox le previsioni per oggi 28 marzo 2022 per Toro, Vergine e Capricorno

Inizia una nuova settimana e come al solito l’appuntamento è con l’Oroscopo Paolo Fox, che ci dà qualche dritta su come andrà la giornata. Cosa aspettarci da questo lunedì e in generale dai giorni che verranno? L’astrologo, ai microfoni di Radio Latte Miele, fa il punto sui segni di terra. Tutto su Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, una svolta ai rapporti

Toro, forse in questo periodo potreste essere preoccupati per le questioni d’amore. Potrebbero esserci due situazioni: o c’è una crisi o c’è una preoccupazione per la persona cara. Attenzione però alla terza ipotesi: magari non c’è proprio un sentimento. Aprile, comunque, renderà più serena l’atmosfera familiare. Per te è stata una domenica in preda all’agitazione e ancora adesso c’è qualcosa da chiarire, però bisogna andare avanti. L’Oroscopo Paolo Fox dice che questo periodo serve per cominciare un nuovo cammino con la persona di sempre o per dare una svolta definitiva a certi rapporti che non ti danno più nulla.

Vergine e Capricorno, settimana contrastante secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Vergine, siete abbastanza stanchi. Dal punto di vista fisico le prime tre giornate della settimana sono sottotono, eppure recupererete tanto tra venerdì e domenica. Quindi non vi preoccupate tanto di queste prime giornate, ma cercate invece un incontro chiarificatore tra venerdì e domenica se ci sono cose che non vanno con alcune persone. La situazione sentimentale ha bisogno di qualche protezione in più: ad aprile certe situazioni che non vanno bene dovranno essere rimosse, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Capricorno, questa è una settimana in cui non bisogna prendersela se qualcosa non va. Questo segno a volte soffre, perché sa di essere molto tosto nei suoi atteggiamenti e determinato, tanto che agli occhi degli altri puoi sembrare freddo, cinico. Eppure non è così! Ogni tanto però sarebbe utile vivere le sensazioni in maniera più fluida, anche per far capire agli altri di essere umani. Questa settimana, dice l’Oroscopo Paolo Fox, porta qualche dubbio in amore oppure, sul lavoro, crea dei disagi da risolvere.

