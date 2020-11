Oroscopo Paolo Fox oggi 28 Novembre 2020/ Ariete, Bilancia, Sagittario e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di sabato 28 Novembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Ariete: Queste settimane sembrano aiutare a risollevarsi da tutte le difficoltà incontrate nel corso degli ultimi tempi. Grazie ad una situazione astrologica molto favorevole è già possibile guardare al futuro conunpo’ di ottimismo in più, anche se le sfide da affrontare potrebbero non essere ancora finite. Toro: La Luna nel segno sembra garantire una buona energia ma alcune situazioni poco chiare potrebbero generare un po’ di malcontento. Attenzione a non dare vita a polemiche superflue: in queste ore sarebbe importante riuscire a dosare le parole per evitare di trovarsi coinvolti in spiacevoli dibattiti.

Gemelli: Le ultime settimane potrebbero aver visto nascere importanti tensioni all’interno di alcuni legami familiari, ma questo fine settimana potrebbe aiutare a risolverle. Queste giornate aiuteranno a recuperare energia e a chiarire alcune situazioni sentimentali piuttosto complesse. Cancro: La presenza di Giove, Marte e Saturno in opposizione impediscono di ottenere grandi risultati e generano un po’ di frustrazione, ma presto sarà possibile raccogliere i brutti dei cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi. Week end importante dal punto di vista emotivo.

Oroscopo di Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone: In questa giornata bisognerebbe cercare di ritrovare un po’ di serenità, Se nella giornata di ieri si è verificato qualche problema, oggi si potrà contare su un po’ di serenità in più, ma resta importante riuscire ad evitare contrasti e sfide che non è possibile sostenere. Vergine: secondo l’oroscopo Paolo Fox questo anno sembra aver portato importanti cambiamenti e la giornata di oggi, con Luna, Giove e Saturno favorevoli potrebbe regalare qualcosa di più anche sul piano emotivo. Queste ore permettono di recuperare fascino e vigore da dedicare ai sentimenti.

Bilancia: Queste giornate invitano a riorganizzare i propri progetti, chiarendo con se stessi cosa merita la priorità. Questo fine settimana rappresenterà un momento abbastanza sereno all’interno di un periodo altalenante, ma attenzione a non dare troppo peso alle opinioni altrui. Scorpione: Le numerose tensioni che caratterizzano questo periodo potrebbero portare qualcuno a perdere la pazienza. Venere in transito potrebbe regalare qualcosa di più sul piano amoroso, purché non ci si trovi a dover rivendicare le proprie posizioni: queste giornate non sembrano essere adatte al confronto.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Sagittario: Continuando l’analisi dell’oroscopo Paolo Fox le ore di questo fine settimana potrebbero portare alcuni importanti confronti all’interno di una situazione sentimentale complessa, in cui potrebbero esserci state alcune questioni rimaste in sospeso. Tutto ciò potrebbe rendere questo week end piuttosto pesante, per questo sarebbe meglio cercare di sfruttare al massimo questa giornata. Capricorno: Le giornate di questo fine settimana aiutano ad adattarsi anche alle situazioni più spiacevoli. Venere favorevole aiuta a recuperare sul piano sentimentale: avere affetti validi aiuterà a sopportare meglio tutte le possibili difficoltà.

Acquario: I numerosi impegni di questo periodo potrebbero causare un po’ di stanchezza capace di mettere in dubbio la grande fiducia nel futuro dei nati sotto questo segno. I cambiamenti che stanno avvenendo però, anche se a volte si può essere portati a dubitare, condurranno ad una maggior serenità. Pesci: Una Venere in buon aspetto aiuta ad accettare le difficoltà che possono essersi verificate all’interno di un rapporto, ma resta il bisogno di nuove conferme e una certa diffidenza riguardo tutto ciò che ha a che fare con le emozioni.



